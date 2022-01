Joachim Van Damme prêt à faire ses débuts avec le Standard : "Si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà ici depuis deux ans"

Joachim Van Damme a quitté le KV Malines cet hiver. Le milieu de terrain de 30 ans a choisi de tenter l'aventure au Standard. Dimanche prochain, Van Damme pourra faire ses débuts avec les Rouches contre le KaVé.

Joachim Van Damme a rejoint le Standard de Liège où il a signé un contrat de 2,5 saisons, mais Luka Elsner n'a pas encore pu faire appel à lui. "Le jour après avoir signé ici, on m'a dit que j'étais positif au Covid-19. C'était un sérieux revers, car il y avait des matchs contre Anderlecht et le Club de Bruges. En plus de cela, vous êtes immédiatement désavantagé avec les symptômes", a déclaré Van Damme lors de sa présentation officielle. "Je fais tout ce que je peux pour me débarrasser de ce désavantage physique. J'ai à peine joué au football pendant un an, mais je sens mon niveau de jeu s'élever de jour en jour."

Le Standard a pris trois points essentiels contre Eupen cette semaine et peut envisager le prochain match avec la confiance nécessaire. Dimanche, Joachim Van Damme sera également sélectionnable pour la première fois avant la réception du KV Malines. "Est-ce que je serai là ? Vous devrez demander à l'entraîneur. Si cela dépend de moi : plutôt aujourd'hui que demain. Ce serait génial de toute façon. Je connais le KaVé de fond en comble, bien sûr, donc je vais discuter avec l'entraîneur."

"Il y avait un accord avec Michel Preud'homme, mais les clubs n'ont pas pu s'entendre"

Van Damme est impatient de relever ce nouveau défi. Malgré une première partie de saison décevante, il estime toujours que le Standard est supérieur au KV Malines. "Pour moi, le Standard est toujours un club de premier plan puis on a commencé l’année avec un 5 sur 9. Il y a beaucoup plus de qualités dans ce groupe que ne le suggère le classement. Je suis convaincu qu'il y a plus de possibilités ici qu'à Malines. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà ici depuis deux ans. Il y avait un accord avec Michel Preud'homme, mais les clubs n'ont pas pu s'entendre (Mlaines réclamait 4 millions d'euros à l'époque)."

"Bien sûr que je veux devenir un patron au Standard"

Joachim Van Damme doit apporter aux Rouches l'expérience et de la grinta. Le nouveau patron de l'entrejeu liégeois ? "Il est encore trop tôt pour cela. Bien sûr que je veux devenir un patron ici. Mais cela ne vient qu'avec la performance. Je veux d'abord revenir à mon niveau, puis le reste viendra plus tard. La langue est une barrière pour l'instant, mais je vais y travailler et apprendre le français. En tant que nouveau venu, il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais il en était de même lorsque je suis arrivé à Malines. Tout cela prend un peu de temps, tant sur le terrain qu'en dehors", a conclu Van Damme.