Redistribution des cartes dans le bas de classement?

Quatre des cinq équipes du bas de classement s'affrontent ce samedi. De quoi tout changer?

Ce samedi, la lutte pour le maintien pourrait prendre un tournant non pas décisif mais important. En effet, pendant que Seraing recevra Eupen, le Beerchot recevra de son côté Zulte Waregem. Ostende, le 5ème club concerné par la descente, se rendra de son côté au Cercle de Bruges.

Pour le Beerschot, qui n’a toujours que 12 points et qui a raté à Seraing l’occasion de resserrer le bas de classement, la réception de Zulte Waregem pourrait vraiment être la dernière chance des Rats. Une nouvelle défaite, conjuguée à une victoire de Seraing, et ce serait une fin de saison compliquée pour les Anversois.

Seraing de son côté peut espérer sortir de cette 17ème place en cas de victoire, et si Zulte ne l’emporte pas. De plus, les Métallos pourraient passer devant Ostende et revenir à un point d’Eupen. De quoi resserrer une bonne fois ce bas de classement et remettre une équipe supplémentaire dans la course au maintien.

Ces trois rencontres se joueront ce samedi, ce sera un peu le samedi de la peur. La tension sera au maximum.