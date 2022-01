Un grand club européen a des doutes sur Haaland

Pourtant, ils font partie des prétendants.

Avec une clause libératoire fixée entre 75 et 90 millions d'euros l'été prochain, l'avant-centre du Borussia Dortmund Erling Håland (21 ans, 14 matchs et 16 buts en Bundesliga cette saison) fait rêver tous les cadors européens, dont le Real Madrid. Mais d'après les informations du quotidien madrilène AS ce dimanche, les Merengue ont tout de même quelques doutes concernant l'international norvégien.

Car si le talent de l'ancien joueur du RB Salzbourg est évident, ses blessures à répétition suscitent des interrogations. Depuis octobre 2019, Håland a été blessé à 11 reprises, une fragilité physique qui pousse la Maison Blanche à se poser des questions. Mais pour l'instant, le Real semble toujours prêt à passer à l'offensive pour recruter le prodige du BvB...