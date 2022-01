Qui est James Jeggo, le nouveau médian d'Eupen?

Edo Kayembe parti sous d'autres cieux, il y avait de la place au milieu de terrain du côté d'Eupen. Cette place a été comblée par un transfert marqué par le seau d'Aspire: James Jeggo, milieu de terrain plutôt défensif de bientôt 30 ans est un Panda.

Mais qui est ce joueur venu d'autres latitudes? Ben justement, un joueur bien plus "européen" qu'il n'y paraît. Né en Autriche, il ne quitte l'europe qu'en 2002, à l'âge de 10 ans, pour débuter sa carrière dans son pays d'origine mais aussi d'adoption.

Tonight's friendly against Oman is an opportunity to make a statement, says James Jeggo.



Watch #AUSvOMA live on Fox Sports 505, Channel Ten or the My Football Live app at 11pm AEDT. pic.twitter.com/auee7TzcZt