Courtrai, la dernière chance de David Henen?

Il est temps pour lui de confirmer sont talent et de s'imposer une bonne fois pour toutes.

David Henen a déjà connu beaucoup de choses dans sa toute jeune carrière. Grand espoir du côté du Sporting d’Anderlecht, il quitte notre pays pour se rendre à Monaco. Vient ensuite l’Olympiakos, Everton, où il est d’abord prêté puis vendu par le club grec.

Le club de Liverpool le prête alors à Fleetwood, en League One. Il y joue 11 rencontres pour un petit but. Retour à la case départ donc, mais Everton ne souhaite pas le conserver. Libre en 2018, il signe au sporting de Charleroi, qui le conserve durant 2 saisons. Il ne s’impose pas et file à Grenoble, en Ligue 2.

30 rencontres pour un peu plus de 860 minutes lors de la première saison (pour une passe décisive), seulement 16 matches cette année pour 2 buts (et 726 minutes) : c’est un peu mieux, mais cela reste compliqué.

Le voilà maintenant, à 25 ans, de retour en Belgique du côté de Courtrai. Il arrive dans un club où il n’y a pas vraiment de pression, où il pourra avoir la possibilité de s’exprimer dans un championnat avec une bonne visibilité. A lui de prendre le taureau par les cornes et de saisir sa chance, car elle pourrait être sa dernière. Éternel espoir, il est temps pour lui de confirmer une fois pour toutes.