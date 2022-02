Le mercato hivernal du Standard : Des recrues directement décisives, plusieurs départs dont encore au moins un à venir

Le matricule 16 s'est montré particulièrement actif sur le marché des transferts cet hiver. Les Rouches ont bien recruté avant de dégraisser durant les dernières heures.

Le Standard de Liège a enregistré cinq transferts entrants durant ce mercato hivernal avec les arrivées de Mathieu Cafaro (Reims), Joachim Van Damme (Malines), Gilles Dewaele (Courtrai), Renaud Emond (Nantes) et Pathé Mboup (AS Dakar Sacré Coeur). Le jeune Sénégalais intégrera d’abord l’équipe U21 du club.

Comme on a pu le constater rapidement, Cafaro (2 buts en trois rencontres), Emond (2 buts en trois rencontres) et Dewaele se sont vite adaptés et ont été déjà été décisifs avec leurs nouvelles couleurs. "Cafaro et Emond ont déjà marqué deux buts et ont été efficaces. Ils se sont directement intégrés au sein du groupe. Un véritable plus pour nous car ils apportent de la confiance", a confié Mehdi Carcela en conférence de presse.

Départs

Au rayon des départs, le premier fut celui d'Hugo Siquet pour Fribourg (7 millions d'euros avec bonus). Ensuite, Nicolas Gavory a rejoint le Fortuna Düsseldorf (500 000 euros avec bonus) tandis que Collins Fai a posé ses valises à Al-Taï en Arabie Saoudite (300 000 euros).

Lors du dernier jour de mercato, Ameen Al-Dakhil a filé à Saint-Trond. Les Canaris voulaient absolument le Belgo-irakien, lancé en début de saison par Mbaye Leye. Les Rouches ont alors discuté avec les Trudonnaires avec qui ils sont en conflit depuis de nombreux mois à la suite du transfert d’Edmilson Junior à Al-Duhail car ceux-ci réclament les pourcentages qu’ils auraient dû percevoir, soit environ 1 300 000 euros.

Le défenseur central âgé de 19 ans a donc été vendu environ 500.000 euros avec un pourcentage de 20 % sur la plus-value. Les Rouches ont aussi cassé le prêt de Joao Klauss afin que le Brésilien puisse être prêté par Hoffenheim à Saint-Trond.

Le matricule 16 a aussi mis fin à la location d’Hamza Rafia (directement reprêté par la Juventus à Comonese) et Glody Likonza (rentré au TP Mazembe).

Prêté en début de saison au MVV Maastricht, Allan Delferriere quitte définitivement les Rouches pour rejoindre Hibernian en Écosse.

Le Standard a également trouvé une solution pour Maxime Lestienne qui perçoit l’un des plus gros salaires en bord de Meuse. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien joueur du Club de Bruges et du PSV va rallier Singapour gratuitement en fin de semaine où le marché des transferts se termine le 25 mars.

Dans le viseur de New England Revolution depuis le début du mois de janvier, Samuel Bastien est toujours à Liège. Cependant, la première fenêtre de transferts en MLS s’étale du 10 février au 4 mai...

William Balikwisha et Aleksandar Boljevic, versés dans le noyau B, sont toujours à Sclessin. Le marché hivernal a fermé ses portes dans la plupart des pays européens, mais il est encore possible de transférer des joueurs dans des pays comme la Russie, la Croatie ou encore l'Arabie Saoudite.