Le Standard confirme les deux rencontres à huis-clos

Mais cela pourrait encore dépendre du duel contre le Beerschot.

Le Conseil disciplinaire de la Fédération belge de football a sanctionné le Standard de Liège de deux matches à huis-clos total suite aux divers incidents survenus lors de la rencontre Standard - Charleroi du 5 décembre 2021

Les 2 rencontres à huis-clos complet seront, comme vient de le confirmer le club, Standard - Cercle Brugge du samedi 5 février à 18H30 et Standard - KAA Gent du dimanche 27 février à 18H30.

Si la rencontre entre le Standard et le Beerschot devait être reprogrammée avant le 27 février, cette rencontre serait à huis clos et non le duel entre les Rouches et La Gantoise.