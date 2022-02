Eupen, clap 1 : Anderlecht veut sa première finale depuis 7 ans

En un (court) mois, Anderlecht va affronter trois fois l'AS Eupen. Première étape : un déplacement toujours périlleux au Kehrweg en demi-finale aller de Coupe de Belgique.

La dernière victoire du RSC Anderlecht en Coupe de Belgique commence à sérieusement remonter : c'était en 2008 face à La Gantoise, sous Ariel Jacobs, et les Mauves l'avaient emporté 3 buts à 2. Depuis, une finale en 2015 (que ... Lior Refaelov avait fait basculer en faveur du FC Bruges) et deux demi-finales, dont une la saison passée en une seule manche face à Genk. La Coupe ne réussit pas vraiment au RSCA. Longtemps méprisée, elle est cependant redevenue un objectif : Anderlecht n'a plus le luxe de snober un trophée.

"On doit jouer ce match comme si c'était une finale et aller à Eupen pour gagner même si c'est un match en deux manches" : Vincent Kompany, sans complètement éviter le cliché, a mis un peu la pression sur ses joueurs. Il le sait : après un 0/6, et alors que l'AS Eupen se déplacera quelques jours plus tard à Bruxelles, un mauvais match au Kehrweg peut être un coup dur au moral. Anderlecht est grandissime favori et affronte des Pandas déjà très heureux d'être en demi-finales pour la seconde fois d'affilée ; mais un échec à ce stade, qui plus est en phase aller-retour, serait une terrible humiliation.

Le plus court chemin vers l'Europe

On a tendance à désigner la Croky Cup comme telle : une victoire en Coupe, c'est l'assurance de disputer les poules européennes. Pas celles de la Ligue des Champions, et même plus celles de l'Europa League, mais au moins la Conference League que le RSCA aurait donné cher pour jouer cette saison ; le camouflet d'une élimination en barrages l'été dernier a été indigeste au sein de la direction anderlechtoise. Se hisser en finale, c'est être à un match des poules. Impossible de ne pas y penser.

C'est probablement l'équipe A qui affrontera Eupen ce jeudi, même si avec un programme aussi chargé, Kompany pourrait faire tourner. "Deux fois le même adversaire en 4 jours, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière", relativise-t-il. "Mais en Coupe, cette rencontre est une voie vers la finale, et on a à coeur de la gagner. Eupen est une équipe dont on a pu voir que certains joueurs étaient suivis en Europe, ils ont de la qualité, on le sait". Premier acte de ces duels eupenois ce soir.