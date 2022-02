Michael Frey pourrait rapporter gros à l'Antwerp en fin de saison !

Michael Frey est actuellement le meilleur buteur de Pro League - ex-aqueo avec Deniz Undav - avec 18 buts au compteur. Le géant suisse réalise une saison canon avec le Great Old, et réalise des prestations impressionnantes - avec, par exemple, un quintuplé inscrit en début de saison face au Standard. Une excellente pioche pour l'Antwerp, qui n'avait déboursé que 2 millions d'euros pour se l'offrir l'été dernier. Et il pourrait rapporter plus, bien plus, aux Anversois s'il part au prochain mercato...

En effet, selon le journaliste turc Ekrem Konur, Frey serait suivi de très près par de nombreux clubs de grands championnats européens. Il plairait beaucoup en Italie, en France, en Allemagne ainsi qu'aux Pays-Bas. Alors que sa valeur marchande est de 4,5 millions d'euros selon Transfermarkt, la vente de Frey pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d'euros au matricule 1. Affaire à suivre dès juillet prochain...

👀There are teams from the Netherlands,Italy,France and the Bundesliga that follow the status of Michael Frey.



💰The Belgians think Frey could generate at least €15/20 m in revenue from his end-of-season sale. pic.twitter.com/4wh396DO6s