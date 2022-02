Ancelotti répond quant à ses choix après la défaite contre Bilbao

Alors que le score était toujours de 0-0, le tacticien italien a fait le choix de ni faire monter Bale, ni Jovic, ni Eden Hazard. Ce qui devait arriver arriva : Bilbao a marqué en fin de match et éliminé le Real de la Coupe du Roi.

En conférence de presse après le match, d'après des propos relayés par Foot Mercato, Carlo Ancelotti a expliqué avoir été pris de court par le but de Bilbao en fin de match. "Je pense avoir fait le changement de Kroos à Camavinga à cause de la fatigue. Il me restait des changements, je pensais les faire dans le temps additionnel. Malheureusement, ils ont marqué en fin de partie et je n'ai pas eu le temps de faire entrer d’autres joueurs."

Il n'a pas semblé apprécier qu'on le questionne quant à sa décision de ne pas user pleinement de ses cartouches offensives alors que le score était alors toujours de 0-0. "Je n'ai rien à dire. Pourquoi me parlez-vous d'eux et non de Ceballos ou de Carvajal ? Il n'y a rien. J'ai pris des décisions. Mais pour être juste, il faut parler de Ceballos et Vallejo, qui n'ont pas joué une seule minute non plus." Eden Hazard n'est pas le seul à ronger son frein du côté de la Casa Blanca...