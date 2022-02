Deniz Undav, l'homme du match et l'homme fort de l'Union : "Je me suis excusé à la mi-temps"

Qui arrêtera l'Union ? Et qui arrêtera Undav ? Le buteur allemand a encore été décisif.

Deniz Undav n'a pas perdu beaucoup de ballons aujourd'hui : l'Allemand a fait vivre un calvaire à la défense anversoise, et après une première période un peu compliquée sur le plan de la finition, il a fini par mettre deux buts en seconde période. "Après avoir pris les trois points contre Anderlecht devant nos fans, on vient les chercher ici, c'est magnifique", jubilait-il après la rencontre, lui qui avait répondu d'un grand sourire et d'un doigt sur la bouche aux jets de projectiles du public anversois.

Undav avait pourtant rejoint les vestiaires ... frustré : "J'aurais pu en mettre l'un ou l'autre en première mi-temps et je me suis même excusé auprès de mes équipiers à la pause. Je leur ai dit que je mettrais les suivantes", révèle l'Unioniste, qui tiendra sa promesse. "Et j'aurais pu en mettre un de plus à la fin, mais je m'emmêle un peu les pinceaux, je pensais à revenir défendre sur le dégagement et il m'arrive dessus. J'ai foiré", sourit encore Undav.

Qui peut nous stopper ? Saint-Trond la semaine prochaine, peut-être

Après un mois qu'on annonçait compliqué, l'Union Saint-Gilloise est plus leader que jamais. "C'est bon pour la confiance de s'en sortir avec 3 victoires et un nul. On va essayer de gagner le prochain, et ainsi de suite. Qui peut nous stopper ? Peut-être Saint-Trond la semaine prochaine, voilà tout. On ne sait jamais", conclut Deniz Undav.