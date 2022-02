🎥 Dortmund et ses Belges se fait corriger par le Bayer Leverkusen

Le Borussia Dortmund, avec Thomas Meunier et Thorgan Hazard titulaires, se sont lourdement inclinés au Signal Iduna Park face au Bayer Leverkusen.

Après une énorme erreur de Zagadou qui remettait sur Schick, c'était Manuel Akanji qui envoyait le ballon repoussé par Kobel dans ses propres filets (10e). Le BVB recollait vite au score grâce à un nouveau but contre son camp signé Jeremie Frimpong après que Meunier ait bien recoupé un coup-franc de Brandt (16e).

Mais le Bayer reprenait presque directement son avance grâce à son prodige Florian Wirtz (20e), avant qu'Andrich n'alourdisse le score sur un magnifique coup-franc (28e). Score à la pause : 1-3. Le Borussia était dans les cordes...et coulait en seconde période; sans Meunier, remplacé par Marco Rose dès le retour des vestiaires.

Jonathan Tah reprenait superbement le ballon après une phase confuse sur corner (53e), avant que Moussa Diaby (87e) ne plante un cinquième but à Dortmund. Steffen Tigges, seul numéro 9 disponible en l'absence d'Erling Haaland, marquait un but anecdotique (90e).

Thorgan Hazard est sorti à la 60e, Axel Witsel n'a pas décollé du banc. L'ancien de Bruges Odilon Koussounou est monté au jeu pour le Bayer.

Après cette grosse défaite, le Borussia Dortmund est dorénavant à 9 points du Bayern et laisse son adversaire du jour revenir à 5 longueurs de sa seconde place au classement.

