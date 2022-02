Fair-play financier: tous les clubs belges sont en ordre !

Pour certains, cela a été plus difficile que d'autres.

La Commission des Licences a pris aujourd'hui une décision concernant les règles du Financial Fair Play Belgique pour tous les clubs de la Pro League soumis à ces règles.

La Commission des Licences a établi qu'aucun club n'a commis de manquement à la règle de la perte acceptable, et ce, au vu des dispositions modifiées des articles P7.56.4° et P7.58.9° du règlement fédéral en raison de la pandémie actuelle, à laquelle les clubs sont confrontés.

Pour rappel, à cause de la pandémie, la Pro League et l'Union Belge de football avaient décidé de grouper les résultats et les pertes des trois dernières saisons (et non pas saison par saison). Sont donc comptabilisés les résultats de 2019, 2020 et 2021, ainsi que les augmentations de capital de 2019, 2020, 2021 et 2022.

Si certains clubs sont dans le rouge au niveau des résultats, les pertes sont compensées par des augmentations de capital.

Petite précision: cela ne veut pas dire que tous les clubs recevront leur licence pro pour la saison prochaine, celle-ci ne dépend pas que des paramètres du fair-play financier.