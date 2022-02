Insolite : Arsenal obligé de s'expliquer quant à un message sur son site internet

Le message visait un certain club avec lequel la rivalité n'est plus à démontrer...

Comme le relaye le média anglais talkSPORT, des images du site internet d'Arsenal ont circulé. Ces dernières montraient que lorsque le panier de la boutique en ligne du club était vide, un message apparaissait en le notifiant de cette manière : "Votre panier est aussi vide que l'armoire à trophées de Tottenham."

Le média ajoute qu'Arsenal a dû communiquer à ce sujet, expliquant que cela était l'oeuvre d'un employé.

"Cela a été posté sur le site par erreur sans les vérifications et approbations appropriées et est retiré aussi rapidement que possible", a communiqué le club londonien.

Encore une preuve de la grande rivalité entre les deux clubs de Londres, mais cette fois-ci cela était plutôt bon enfant.