Nice - Marseille: après la honte, la rédemption ?

Ce match avait, en début de championnat, marqué la Ligue 1 et avait été le point de départ de toute une série de rencontres perturbées par le public. Cette fois, tout doit changer.

Ce mercredi soir, l'OGC Nice de Galtier reçoit l'Olympique de Marseille de Sampaoli dans le cadre du quart de finale de la coupe de France. Cette rencontre, en plus d'avoir un enjeu sportif important, doit faire en sorte que tout soit oublié.

Petit rappel des faits: En plein mois d'août, alors que les stades sont à nouveau combles après de longs mois de pandémie et de restrictions, le duel entre Nice et Marseille enflamme la planète foot... malheureusement pour les mauvaises raisons.

Tout part d'un corner: Dimitri Payet reçoit une bouteille des tribunes, il décide de la renvoyer d'où elle vient et les esprits s'échauffent. Des "supporters" débarquent des tribunes, les joueurs en viennent aux mains, les stadiers aussi: c'est le chaos total. L'arbitre envoie tout le monde aux vestiaires, et veut reprendre la rencontre mais les joueurs de Marseille ne reviendront jamais, estimant que leur sécurité n'est plus assurée.

© photonews

Le duel avait alors été rejoué, à Troyes et à huis-clos, et les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité (1-1). Ce mardi soir, tout le monde se retrouve sur le lieu des incidents et il est clair que tout va être scruté à la loupe.

En effet, le stade sera complet puisque les jauges ont été annulées en France. Du coup, les acteurs et les personnes présentes dans le stade devront se tenir à carreau pour montrer que ce qu'il s'est passé en août dernier n'est qu'un cas isolé. Tout le monde va devoir se faire pardonner: supporters, joueurs, mais aussi les dirigeants qui n'avaient clairement pas montré le bon exemple.

Une belle rencontre, une belle ambiance: c'est tout ce qu'on demande.