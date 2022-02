Vanhaezebrouck est en fin de contrat à Gand: "Nous ne sommes pas pressés"

Est-ce la fin d'une (seconde) ère du côté de La Gantoise?

Le contrat de Hein Vanhaezebrouck se termine à la fin de la saison du côté de La Gantoise. Le Président Ivan De Witte a donc parlé du futur.

Il a donné son avis à Gazet Van Antwerpen : "Nous ne sommes pas pressés, et lui non plus. Mais nous allons discuter dans les prochaines semaines. C’est prévu dans notre planning et ensuite nous verrons quand nous annoncerons une éventuelle décision".

Selon De Witte, il y a toujours des clubs intéressés : "Des risques de le perdre ? Il y en a toujours un, quoi qu’il se passe. Nous avons appris du passé. Nous avions à l’époque prolongé Hein en mai et en octobre il était à Anderlecht".