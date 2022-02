Youth League: malgré un doublé de Nusa, Club NXT se fait retourner à Midtjylland et est éliminé

Pourtant, tout avait bien commencé.

Lors de ce 16ème de finale de Youth League, disputé en une seule rencontre, sur la pelouse de Midtjylland, Club NXT savait qu'il fallait une victoire pour passer au prochain tour et sur papier, c'était plus que possible.

D'ailleurs, en début de rencontre, tout débute très bien puisque le gardien local glisse sur une passe en retrait après 3 minutes, Nusa n'en demandait pas tant et ouvre le score (3', 0-1). Les Brugeois dominent alors leur adversaire et se créent plusieurs occasions. C'est encore Nusa qui récompense les efforts de l'équipe en s'infiltrant plein axe pour ajuste le gardien (15', 0-2).

Les occasions pour mettre le troisième but arrivent alors mais ni Engels, ni Vermant ne peuvent concrétiser ces actions. Les Danois n'y sont pas mais une frappe de Andreasen est dévie et trompe Lammens (31', 1-2). C'est le tournant du match, car dans la foulée les Brugeois cont perdre leur intensité.

Après la pause, les Danois égalisent vie un superbe but de Simsir qui se joue de toute la défense brugeoise (71', 2--2). Dans la foulée, la défense belge est encore prise par un appel en profondeur du capitaine local Fraulo (71', 3-2). Bruges pousse mais n'y arrive pas. Les jeunes joueurs de Rik De Mil sont donc éliminés de cette compétition. A 16h00, Genk recevra Chelsea.