Sekou Diawara, le successeur d'Onuachu

Il est encore très jeune, mais son profil ressemble très fort à celui du Soulier d'Or... avec ses spécificités à lui.

Ce mercredi, quelques minutes après la défaite du Club de Bruges sur la pelouse de Midtjylland, le Racing Genk a étrillé Chelsea en Youth League sur le score de 5-1. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un joueur a crevé l'écran: Sekou Diawara.

Attaquant de pointe né à Deinze il y a 18 ans, Diawara a des qualités semblables à celles de Paul Onuachu, Soulier d'Or en titre et serial buteur des Limbourgeois depuis deux saisons. Cependant, s'il est plus petit, il est aussi plus rapide. Pour le reste: il sait très bien jouer dos au but, remiser, aller dans la profondeur et le plus important: marquer.

International U19, il est de plus en plus proche d'avoir ses premières minutes en équipe A, un peu comme Nemeth ou Lucas Oyen. Ses deux buts ce mercredi contre Chelsea le mettent encore plus en lumière et Genk va certainement devoir se battre pour le conserver. Ce ne sera pas chose aisée, mais il est le futur et surtout le successeur idéal au Nigérian, lorsque ce dernier quittera Genk. Retenez bien son nom...