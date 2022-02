Martinez a un conseil pour De Ketelaere avant le Mondial au Qatar

Le mercato estival à venir inquiète Roberto Martinez. Avec Eden Hazard, Axel Witsel, Charles De Ketelaere... Beaucoup de Diables peuvent changer de club. Et cela entraîne une période d'adaptation.

Bien qu'il semble qu'Eden Hazard ne veuille pas être transféré tout de suite. "Je continue de croire qu'Eden peut être très important pour le Real Madrid, son but victorieux contre Elche a été un coup de pouce. Charles De Ketelaere est à nouveau sous les feux des projecteurs, tout comme d'autres jeunes Diables", a déclaré Martinez à VTM.

De Ketelaere devrait jouer un rôle plus important avec les Diables Rouges, mais Martinez espère qu'il aura trouvé la stabilité d'ici là. "La perspective d'une Coupe du monde à un moment inhabituel jouera peut-être un rôle pour certains joueurs dans leur décision concernant leur avenir. Pour Charles, c'est un moment important dans sa carrière. Mais il n'y a pas de réponse définitive quant à la direction qu'il doit prendre. Il y a beaucoup d'exemples de gars qui ont bénéficié du fait de rester plus longtemps dans leur club. Je pense à un Hans Vanaken par exemple, qui a grandi en tant que joueur et leader en restant en Belgique et au Club de Bruges."