Bernd Storck se méfie des Rouches : "Ils peuvent être dangereux"

Dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplace à la Cegeka Arena pour y affronter le KRC Genk lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Afin de protester contre l'arbitrage, Genk a décidé de boycotter la presse ce week-end. Toutefois, Bernd Storck s'est confié sur le site du club avant la réception du Standard de Liège.

"Je pense que nos joueurs devraient être mieux protégés"

"Nous manquons de respect de la part des officiels. On ne peut rien dire de nos jours, même pas de manière polie et calme. Et je pense que nos joueurs devraient être mieux protégés. De nombreuses fautes sont commises semaine après semaine sur Paul Onuachu, parfois sans coup de sifflet, et encore moins de cartons...", a lâché le technicien allemand.

"Nous devons récupérer immédiatement les points perdus à Louvain"

Le Standard se déplacera à la Cegeka Arena pour prendre les trois points. "Ils ont de la vitesse et peuvent changer de rythme très rapidement. Ils peuvent être dangereux. Mais nous devons absolument gagner ce match, tous les matchs à domicile restants même. Nous devons récupérer immédiatement les points perdus à Louvain. Egalement envers nos supporters. L'espoir est là. Après tout, la performance de mercredi à dix était vraiment bonne, et nous aurions même pu gagner", a conclu Storck.