Krämer laisse Ngoy sur le banc, Roef confirmé dans les buts gantois

Stefan Krämer espère retrouver le chemin de la victoire contre La Gantoise.

Ce samedi, les Pandas affrontent La Gantoise pour tenter de retrouver une victoire qui fuit l'équipe depuis le mois de décembre. Pour le duel de ce soir, le T1 germanique aligne un 4-4-2 et se passe de Ngoy, qui est sur le banc. C'est Müsel qui sera sur le terrain.

Au milieu, pas de Cools non plus alors que Jeggo est titulaire. Pour rappel Amat est toujours blessé, tout comme Heris et Benoit Poulain.

En face, du côté Gantois, Roef est confirmé dans les buts, Ngadeu est lui de retour dans l'équipe alignée par Hein Vanhaezebrouck. Depoitre et Tissoudali sont en pointe.