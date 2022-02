Karim Benzema avant le choc contre le PSG: "Je vais revenir très très fort"

Absent depuis trois rencontres, l'attaquant français est toujours très incertain pour le choc de mardi soir face au Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid a partagé l'enjeu hier soir sur la pelouse de Villarreal, 0-0. Absent depuis trois rencontres, Karim Benzema a été remplacé numériquement par Gareth Bale au centre de l'attaque, qui faisait sa première apparition sur la pelouse depuis le 28 août dernier.

A quatre jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, Karim Benzema est engagé dans un véritable contre la montre pour revenir à temps. Sur son compte Instagram, l'attaquant Madrilène a publié une vidéo dans laquelle on peut le voir en sueur après son entraînement dans une salle de sport, dire: "Allez ! La motivation, je vais revenir très très fort !"

Sur les trois dernières rencontres, soit celles où Karim Benzema était absent, le Real n'a inscrit qu'un seul petit but. Et quand on voit les difficultés que les Merengues ont éprouvé hier à se créer des occasions, on peut facilement estimer que Carlo Ancelotti espère de tout coeur que son attaquant aux 24 réalisations toutes compétitions confondues cette saison sera de retour pour la rencontre capitale face aux Parisiens.