Un international de Premier League arrêté pour avoir agressé sa petite amie

Les faits se sont déroulés dans le courant de l'année 2019.

Après les récentes affaires Mason Greenwood et Kurt Zouma, un autre scandale concernant un joueur de Premier League vient de voir le jour. Selon The Sun, un joueur international évoluant au plus haut échelon du championnat anglais a agressé sa petite amie dans le courant de l'année 2019. Le joueur en question a été arrêté après que la victime a appelé la police. Il lui aurait également envoyé des messages abusifs tard dans la nuit.

The Sun révèle également que le joueur aurait mis ses avocats sur le coup et qu'un accord, qui pourrait être une somme à cinq chiffres, aurait été trouvé afin d'étouffer l'affaire. A l'heure actuelle, ni le nom du joueur ni son club n'ont été révélés.