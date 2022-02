Un mort au Brésil après la défaite de Palmeiras en finale de la Coupe du Monde des Clubs

Un drame s'est joué à Sao Paulo après la défaite de Palmeiras face à Chelsea, en finale du Mondial des clubs.

Après que Palmeiras se soit incliné aux prolongations face à Chelsea, des échauffourées ont éclaté à Sao Paulo, ville du club brésilien finaliste de la compétition, alors que des milliers de supporters s'étaient réunis aux abords du stade où Palmeiras joue habituellement ses rencontres à domicile. "Des bagarres ont éclaté, cela a créé une cohue et un coup de feu a été tiré", expliquent les autorités locales à l'AFP.

Un homme de 35 ans a été touché au thorax et a succombé à ses blessures après avoir été transféré à l'hôpital. Le coupable a été pris en flagrant délit et arrêté par la police. Après la rencontre, la police a dû intervenir et disperser les émeutiers, qui lançaient notamment des projectiles et des pierres.