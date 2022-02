Joao Klauss savoure : "Le Standard ne m'a pas fait confiance, je veux prouver que j'ai ma place en D1A"

Saint-Trond doit sa victoire à un penalty obtenu par un certain Joao Klauss, intenable aux avant-postes. Après avoir dû quitter le Standard, le Brésilien savourait.

C'était un match "à la Joao Klauss", tout en abnégation et en débauche d'énergie : le Brésilien a manqué de réussite en première période, mais a persévéré en seconde, finissant par obtenir un penalty transformé par Brüls. "Je donne toujours tout sur le terrain. J'étais un peu fatigué à la fin, c'est pour ça que j'ai demandé mon changement. Je n'avais pas encore commencé un match cette année", explique l'attaquant trudonnaire après la rencontre. "J'ai encore besoin d'un peu de temps pour retrouver la forme".

Klauss semble déjà épanoui au STVV; après des mois de galère au Standard. "Les gars ont été incroyables pour mon adaptation, très accueillants. En ce qui me concerne, je connais mes qualités, je sais ce que je peux faire et je sais que j'ai le niveau pour réussir en D1A. Ils (sous-entendu, le Standard, nda) ne pensaient pas que j'en avais les capacités, mais je sais que si", déclare le buteur désormais prêté par Hoffenheim au Stayen. On lisait déjà sur les réseaux sociaux les réactions des supporters liégeois, qui regrettaient de voir leur ex-joueur dans une telle forme au sein d'une autre équipe.

Les supporters du Standard m'ont toujours soutenu

"Je n'ai jamais eu le moindre souci avec les supporters du Standard, que du contraire, ils étaient toujours derrière moi", estime Klauss à ce sujet. "J'apprécierai toujours leur soutien. Je crois que le problème était avec le club, qui n'a pas voulu me donner la confiance dont un joueur a besoin pour jouer. Quand j'étais sur le terrain, même si je n'étais pas à mon meilleur niveau, je me donnais à 100% et ils le voyaient".