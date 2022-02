L'Antwerp donne des nouvelles de Viktor Fischer, opéré à la cheville

Viktor Fischer (27 ans, 24 matchs, 3 buts et 8 assists cette saison) a été opéré à la cheville vendredi dernier. L'Antwerp a en effet donné des nouvelles de son joueur, en espérant que ce dernier revienne vite "dans le coup".

"Viktor Fischer a été opéré avec succès de sa cheville ce vendredi. Nous devons attendre et voir comment se passe le rétablissement avant de pouvoir nous prononcer quant à une date de retour", a communiqué le club anversois.

Ce n'est pas la première blessure dans la carrière du Danois, lui qui avait traîné une blessure durant 14 mois lorsqu'il jouait à l'Ajax.

ℹ️ Viktor Fischer is vrijdag met succes aan de enkel geopereerd. We wachten nog even het verloop van zijn herstel af om een timing te kunnen plakken op zijn terugkeer. pic.twitter.com/Ptr06irJto