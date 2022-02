Aubameyang proposé contre un joueur du PSG lors du dernier mercato

L'international gabonais a quitté Arsenal pour rejoindre gratuitement le FC Barcelone mais aurait pu prendre la direction d'un autre grand club européen.

Alors que plus rien n'allait à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a débarqué du côté du FC Barcelone lors du dernier mercato hivernal. Un transfert qui a fait du bruit mais qui aurait pu être tout autre vu l'un des dossiers sur la table il y a quelques semaines.

En effet, selon The Athletic, Arsenal avait la possibilité d'étudier un échange entre son attaquant gabonais et... Mauro Icardi. Mais les Gunners auraient refusé d'aller plus loin avec le PSG car le profil recherché ne correspondait pas à celui d'Icardi.