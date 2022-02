Duchâtelet, Van Damme et Mpoku déposent plainte contre Anderlecht et Genk pour matchs truqués

Nouveau coup de tonnerre dans le football belge !

Selon les informations de la RTBF, l'ancien président du Standard Roland Duchâtelet et sa société Staprix ainsi que trois supporters du Standard ont déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de Bruxelles contre Anthony Vanden Borre et Pelé Mboyo, Genk, Anderlecht, ainsi que contre X. Paul-José Mpoku et Jelle Van Damme, joueurs du Standard à l'époque, ont également porté plainte contre Genk, Anderlecht, et X.

Roland Duchâtelet a toujours eu des soupçons concernant la victoire d'Anderlecht à l'issue de la saison 2013-2014, ce qu'il avait d'ailleurs déclaré à la police. Selon lui, "tout porte à croire que le titre remporté par Anderlecht est le résultat direct d’une grave falsification de la compétition sportive."

Pour rappel, le Standard avait remporté la phase classique avec 4 points d'avance sur Bruges et dix sur Anderlecht, après division des points. Anderlecht sera finalement champion avec deux points d‘avance sur le Standard et trois sur Bruges.

L'on retouve notamment ces arguments dans les plaintes déposées :

-Lors du match entre Anderlecht et Genk, Anthony Vanden Borre aurait remis des montres à des joueurs de Genk, "en échange de leur passivité sportive."

-Lors du match entre Genk et Bruges, Ilombe "Pelé" Mboyo aurait distribué des montres à des joueurs de Genk afin que ces derniers fassent preuve "d'un engagement extrême" alors que ce match n'avait plus aucun enjeu les concernant.

Ces informations avaient été confiées par Mogi Bayat à Bruno Venanzi, qui en aurait informé Duchâtelet. Bayat aurait recontacté Venanzi pour qu'il nie ensuite ces faits en justice. Venanzi aurait fait part de ces pressions à Duchâtelet lorsqu'ils se sont rencontrés le 11 février à Saint-Trond.

Des plaintes relatives aux dommages causés à Anderlecht, la société de Duchâtelet et les supporters et joueurs ont également été déposées.