Petit rappel du changement de règlement pour ce soir

C'est d'application depuis le début de la saison, mais c'est toujours utile de le rappeler avant les matches de ce soir.

Comme dans toutes les compétitions sous la houlette de l’UEFA, depuis l’été dernier, la règle du but à l’extérieur n’est plus d’application dans les duels aller/retour. Que ce soit en Ligue des Champions dès ce soir, ou en Europa et Europe Conference League, ou même en Croky Cup, un but vaut un but, point final.

Appliquée depuis la saison 1965-1966, cette règle avait été créée pour pousser les équipes à se montrer moins frileuses hors de leurs bases. Elle permettait ainsi de qualifier l'équipe qui avait inscrit le plus de buts chez son adversaire en cas d'égalité sur le score cumulé après la manche retour. L'UEFA a estimé que cet avantage n'avait plus lieu d'être, la règle a donc été supprimée l'été dernier.

« L'impact de la règle va désormais à l'encontre de son objectif initial car elle dissuade les équipes à domicile d'attaquer, puisqu'elles craignent d'encaisser un but qui donnerait à leurs adversaires un avantage crucial, expliquait le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, en juin. Il y avait aussi des critiques sur l'injustice, surtout en prolongation, d'obliger l'équipe à domicile à marquer deux fois lorsque l'équipe à l'extérieur avait mis un but ».

Il reste désormais à voir si cette règle permettra de voir plus de spectacle lors des matches aller des rencontres, souvent fermées. Une partie de la réponse sera donnée ce soir, avec les premiers huitièmes de finale de la Ligue des Champions.