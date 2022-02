Trois quarts des joueurs professionnels sont opposés au projet de Coupe du monde tous les deux ans

La Fifpro, syndicat mondial des footballeurs professionnels, a interrogé 1.000 joueurs afin de sonder leurs préférences quant aux futurs calendriers internationaux.

Il en ressort que 75 % d'entre eux seraient favorables à garder le format actuel de la Coupe du monde, soit une compétition tous les quatre ans.

Dans les détails, 77 % des joueurs européens et asiatiques préfèreraient ce format, contre 63% des joueurs américains.

Par contre, 49 % des joueurs africains souhaiteraient conserver ce calendrier actuel.

Interrogés sur leur compétition favorite, 81% des joueurs donnent leur préférence soit envers leur championnat national, soit envers la Coupe du monde, à condition que cette dernière soit organisée tous les 4 ans.

"Le sondage auprès des joueurs montre que la plupart des footballeurs du monde entier ont une nette préférence pour une Coupe du monde tous les quatre ans. En même temps, les résultats démontrent l'importance des championnats nationaux pour les joueurs. Ces compétitions sont le fondement de notre jeu et nous devons faire davantage pour les renforcer, tant pour le bien des joueurs que pour la stabilité globale du football professionnel", a déclaré le secrétaire général de la Fifpro, Jonas Baer-Hoffmann.

"Seulement 21% des joueurs pensent que leur voix est respectée et que leur bien-être est suffisamment considéré par la gouvernance du football international", a-t-il ajouté.

