Manchester United, lancé par CR7, bat Brighton se replace dans le top 4

En parallèle au choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, Manchester United recevait Brighton & Hove Albion.

Comme un symbole, Cristiano Ronaldo jouait ainsi dans le même temps que son grand rival Lionel Messi, qui affrontait l'ancienne équipe du Portugais. Mais CR7 a ses propres objectifs et l'un d'eux était de mettre un terme à une série de 6 matchs sans marquer. Ce sera fait face à Brighton & Hove Albion : au retour des vestiaires, Ronaldo crochète et envoie une jolie frappe de l'entrée du rectangle pour ouvrir le score (1-0, 51e) et lancer Manchester United vers la victoire.

Son crochet qui détruit la défense entière + frappasse petit filet + fin de la série de matchs sans but + donne la victoire commentateur excellent = frissons garanti. 🥰



Cristiano Ronaldo madame et messieurs ! 🐐 pic.twitter.com/Q9QbeDRwuR — Gaetan Tout Simple. (@GaetanTtSimple) February 16, 2022

Alors que Leandro Trossard est titulaire à Brighton, les Seagulls se retrouveront à 10 à la 54e suite à l'expulsion de Lewis Dunk. Le Diable en fait les frais et sort à la 60e minute de jeu. Manchester United, cependant, ne parviendra pas à faire le break avant la toute fin des arrêts de jeu et un but de Bruno Fernandes (90e+7). Les Red Devils, avec cette victoire, remontent dans le top 4, dépassant West Ham.