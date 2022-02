Conference League : le PSV et ses Belges font tomber le Maccabi Tel-Aviv, Vitesse perd malgré un but d'Openda

Première journée des matchs de barrages de cette Conference League

PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv

Le PSV Eindhoven accueillait ce soir le club israélien du Maccabi Tel-Aviv et s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0). C'est l'international néerlandais Cody Gakpo qui a inscrit l'unique but du match (11e). Yorbe Vertessen est monté au jeu à la 61e, Johan Bakayoko est resté sur le banc.

Rapid Vienne - Vitesse Arnhem

Le Rapid prenait l'avantage grâce à un nom bien connu de notre championnat : Ferdy Druijf. Le désormais ex-joueur de Malines ouvrait le score dès la première minute du match. Gruell alourdissait le score (16e). En seconde mi-temps, le tombeur d'Anderlecht en matchs de qualification pour cette Conference League reprenait espoir grâce à notre Diablotin Loïs Openda (74e), mais ce n'était pas suffisant.

Dans les autres rencontres de ce début de soirée en Conference League, Fenerbahce s'est incliné face au Slavia Prague (2-3), tandis que les Danois de Midtjylland ont assuré l'essentiel face au PAOK Salonique (1-0).