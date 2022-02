Frayeur en avion pour De Bruyne et Manchester City

Les hommes de Pep Guardiola ont fait le travail lors de leur match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Sporting Portugal (0-5).

Manchester City n'a pas pu atterrir à l'aéroport de Manchester et s'est fait une belle frayeur, selon The Sun. En effet à cause d'un très puissant vent, le pilote a été contraint de contourner la ville pour aller finalement atterrir à Liverpool, à une cinquantaine de kilomètres plus à l'Ouest. Les joueurs et le staff ont ensuite été conduits en bus jusqu'à l'aéroport de Manchester où ils ont pu récupérer leurs voitures.