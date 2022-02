Le FC Barcelone a partagé, mais a surtout beaucoup raté face à Naples.

Gerard Piqué (35 ans) est revenu sur le match nul livré ce soir face à Naples en Europa League (1-1). Un résultat qui ne satisfait pas le capitaine du Barça.

"Ils se sont approchés une ou deux fois de notre surface et ils ont mis un but, nous, on a eu énormément d'occasions (21 tirs, ndlr) et on n'a pas réussi à la mettre au fond une seule fois (le Barca n'a marqué que seur pénalty, via Ferran Torres, ndlr). Les sensations sont bonnes, le résultat pas tellement", a-t-il déclaré à l'issue du match sur Movistar +.

Malgré ce résultat frustrant, le Barça reste dans la course pour la qualification au tour suivant."Tout reste ouvert. Quand les buts vont commencer à rentrer, tout va rentrer. Mais on a fait un grand match contre un adversaire de haut niveau. Le résultat n'est pas satisfaisant, on aurait aimé avoir un plus gros avantage pour le match retour. En jouant comme cela, je suis persuadé que oui (le Barça peut gagner l'Europa League)."

Il est également revenu sur le cas Ousmane Dembélé, copieusement sifflé par le public du Camp Nou lors de son entrée au jeu à la place d'Adama Traoré. "Je ne sais pas à quel point il sera affecté. Les gens sont libres de manifester leur mécontentement, mais il faut qu'ils sachent que quand ils sifflent pendant qu'on joue, ça ne fait pas du bien à l'équipe. Je comprends qu'il y ait des gens qui se soient sentis dérangés, mais dans ce cas on aimerait qu'ils se manifestent à la fin du match, et qu'ils soient derrière nous durant 90 minutes auparavant. Pour nous, c'est important, c'est vital qu'il n'y ait pas de sifflets. Le fait de ne pas les savoir avec nous, ça fait mal."