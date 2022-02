Alfred Schreuder voit une évolution: "Notre pressing a été bon contre Charleroi"

Alfred Schreuder fait le tour de son noyau avant de se déplacer à Eupen ce dimanche.

Avec son nouveau système de jeu et la nouvelle philosophie qui colle désormais au Club, tout a changé dans la Venise du Nord. Comme il l'a dit la semaine dernière, Alfred Schreuder n'a pas eu 6 semaines de préparation pour mettre tout cela en place. Du coup, la préparation se fait en plein championnat.

Mais est-ce que Schreuder voir, semaine après semaine, du changement positif dans son équipe: "Est-ce que je sens que les pièces du puzzle se mettent en place? Oui, et contre Charleroi j'ai vu de très bonnes choses. A la fin du match, nous avons eu pas mal d'occasions. Notre pressing a aussi été très bon".

Depuis, le noyau du Club de Bruges semble devenir de plus en plus complet. Entre les récents transferts et les absences pour cause de Covid ou de blessures, Schreuder n'a pas su toujours compter sur l'entièreté du noyau. Mais maintenant, il a des solutions qui sont doublées à chaque poste.

"Je regarde toujours ce qui est le mieux pour l'équipe. Des changements par rapport à Charleroi? Je n'ai pas encore vraiment pris de décision". Nouvelle façon de ne pas spécialement se prononcer avant la rencontre. Ce qui est certain, c'est que Buchanan sera de retour (covid) mais aussi Dost qui est désormais à 100%. Balanta est de retour de suspension. "Tout le monde est fit", comme le précise Schreuder en fin de conférence de presse.