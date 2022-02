Le nouveau chouchou des supporters du Beerschot se confie : "Je voulais absolument percer au sein de l'équipe première"

A peine 200 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Ilias Sebaoui pour gagner le cœur du public du Beerschtot. Le jeune produit des Rats, âgé de 20 ans, montre du cran, de l'envie et a marqué lors des deux derniers matchs à domicile.

Ilias Sebaoui raconte son histoire pour la première fois. Il s'est retrouvé dans l'équipe de jeunes du Germinal Beerschot à l'âge de huit ans. "Je me suis tout de suite senti chez moi. Un jour, j'ai été autorisé à jouer avec les grands garçons. J'ai vu tous ces fans dans les tribunes et j'ai pensé : c'est ce que je veux ressentir plus tard. J'ai un coeur violet et du sang violet", a confié le jeune Rat à Het Gazet van Antwerpen.

Avec son talent et son cran, Sebaoui s'est immédiatement fait remarquer dès ses débuts. Pas facile de faire ses débuts pros, surtout au sein d'une équipe en grande difficulté. "Les deux premiers matchs, j'étais un peu stressé. Heureusement, j'ai senti le soutien de mes coéquipiers et j'ai pu faire mon truc dans un rôle libre. Maintenant, je vole."

En quelques semaines, Sebaoui est devenu l'une des pièces essentielles du Beerschot. Il semble étrange qu'il ait dû attendre d'avoir vingt ans pour percer chez les Anversois. "J'ai dû faire face à de nombreux revers ces dernières années. Mais j'ai continué à travailler et j'ai même suivi un entraînement supplémentaire avec un coach privé. Pendant la trêve hivernale, je pouvais aller aux Pays-Bas, mais je voulais absolument percer au sein de l'équipe première du Beerschot. La saison prochaine, je resterai aussi au Beerschot, que ce soit en D1A ou en D1B."