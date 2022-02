Jack Wilshere se rappelle d'un joueur du Barça : "Il s'effondrait dès que tu le touchais"

L'ancien joueur d'Arsenal est revenu sur un soir mémorable de Ligue des Champions.

Même s'il ne joue plus vraiment actuellement - il est sans club depuis l'été dernier - Jack Wilshere (30 ans) aura eu le plaisir de goûter à de nombreux grands matchs durant sa carrière. Il est revenu sur l'un d'entre eux pour talkSPORT, face au mythique FC Barcelone de Pep Guardiola de 2011, qui gagnera cette année-là la Ligue des Champions.

Face à un adversaire redoutable, le jeune Wilshere qui n'avait alors que 19 ans à cette époque-là sortait une performance remarquée. "J'ai joué à peu près tous les matchs avant ça. J'ai participé aux phases de groupes et à la Premier League, mais c'était vraiment un pas en avant par rapport à tout ça. Les milieux de terrain étaient toujours proches les uns des autres, ils vous attiraient et Messi le récupérait (le ballon). Je me souviens qu'il y avait une minute dans le match (...) je pense que c'était Iniesta, je l'ai dribblé et puis j'ai passé Busquets. J'ai senti que le public se soulevait et j'ai élevé mon jeu à partir de là."

Au match aller de ce huitième de finale de Ligue des Champions du 16 février 2011 à l'Emirates Stadium, Arsenal avait crée la sensation en s'imposant face au Barça. "Ils (les joueurs du Barça) étaient furieux", déclare Wilshere, qui confie ne pas avoir beaucoup apprécié la manière de jouer de l'un de ses adversaires du soir. "J'avais une petite dent contre Busquets. Vous savez comment il était, un grand joueur, l'un des meilleurs. Mais si tu le touchais, il s'effondrait. Il me l'a fait environ cinq fois et à la fin, j'ai craqué. (...) Il devait sûrement se demander : 'Qu'est-ce que petit garçon est en train de me dire ?"