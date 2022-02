Zulte Waregem au fond du trou : "Le match le plus important de la saison et tu proposes ça..."

Zulte Waregem a pris l'eau ce samedi à Courtrai, et le retour des supporters visiteurs arrivait à point nommé ...

La rencontre opposant Courtrai à Zulte Waregem a été interrompue vers son terme, les supporters visiteurs, à nouveau autorisés, manifestant leur colère face à ce qui ressemble bien à une fin de saison en eau de boudin pour leur équipe. Zulte a pris l'eau (5-0), dans le derby qui plus est, et n'a plus que 3 points d'avance sur Seraing, barragiste. "Que peut-on dire ? On ne peut pas tomber plus bas que ce soir", se lamentait Dion Cools après le match.

"On a bien commencé, mais les phases arrêtées ont fait tourner le match en leur faveur. Il fallait réagir en seconde période, mais le 3-0 tombe vite et tu te retrouves à essayer d'éviter de prendre trop de buts ... C'est très dur".

Le match le plus important de la saison

Produit du centre de formation de Zulte Waregem, Ewoud Pletinckx sait l'importance de ce derby pour les supporters. "Nous n'avons pas montré un bon visage aujourd'hui. C'est le match le plus important de la saison pour les fans et nous sortons ce genre de performance. C'est inacceptable", reconnaissait le défenseur central. "L'ambiance dans le vestiaire était au plus bas. Il faut se reprendre au plus vite en vue du duel crucial contre Seraing, ça ne peut pas continuer comme ça".