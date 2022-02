Zulte Waregem au fond du trou : "J'avais imaginé mon retour en Belgique différemment"

Zulte Waregem a subi un nouveau coup dur lors de son déplacement au KV Courtrai après sa défaite 5-0.

Rien ne va plus à Zulte Waregem. "Bien sûr, j'avais imaginé mon retour en Belgique différemment que cela", a déclaré Dion Cools après le 5-0 à Courtrai. "Je n'ai pas l'impression que c'est un manque de qualité ou que l'on joue vraiment mal à l'extérieur. Nous avons un groupe sympathique et il n'y a absolument aucun problème dans le vestiaire", a souligné le back droit.

La chute ?

Ewoud Pletinckx a déjà traversé des moments durs avec l'Essevee : "Il y a quelques années, j'ai également dû lutter contre la relégation. J'ai tout vu. J'espère que nous avons atteint le fond maintenant et que nous pouvons sortir la tête de l'eau le plus rapidement possible. Si j'ai peur ? Pour l'instant, nous sommes toujours au-dessus de la ligne rouge, nous savons que le match contre Seraing sera crucial."