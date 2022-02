Valkanis reste positif: "La deuxième période, c'est ce que je veux voir comme football"

Une défaite a sanctionné la première de Valkanis en tant que T1 officiel d'Eupen. Cependant, l'Australien a vu du positif.

Perdre contre le Club de Bruges, quand on s'appelle Eupen, ce n'est pas spécialement une déception. C'est le genre de rencontre "bonus" pour les petits clubs du championnat. Cependant, des regrets, les Pandas en ont ce dimanche. Ils ne sont en effet pas passé loin du point bonus.

C'est aussi l'avis de Michael Valkanis, le nouveau coach des Germanophones: "Notre jeu de la deuxième période, c'est le football que je veux voir", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Avant la pause, nous avons trop peu apporté. Pendant la pause, je leur ai demandé d'être plus agressifs, surtout dans les 16 derniers mètres. Pendant 15 à 20 minutes, après notre but, nous avons mis le Club de Bruges sous pression. Mais ils ont eu l'occasion de nous faire mal".

En effet, le but de Adamyan a sonné le glas des locaux, mais pas de quoi baisser la tête pour le nouveau coach d'Eupen: "Malgré le résultat, nous pouvons être fiers. Nous devons construire sur cette prestation. Ce ne sera pas simple non plus la semaine prochaine à l'Union, mais l'équipe avait besoin de cette prestation. Il faut rester positif".