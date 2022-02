Bruges NXT remporte le Topper en U21

C'était le choc en U21, choc qui était très important pour les Brugeois.

Si les Anderlechtois sont plutôt bien en place dans ce championnat, avec la seconde place au classement, les Brugeois devaient eux l'emporter pour rester dans le fameux Top 4 qui enverra les équipes U21 en D1B la saison prochaine.

Ce mardi a donc eu lieu le Topper entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht et ce sont les Brugeois de Rik de Mil qui se sont imposés sur le score de 2-0. Les deux buts ont été marqué par Daniel Pérez (21', 1-0) et Romeo Vermant (61', 2-0).

Au classement, Anderlecht reste à la deuxième place derrière Genk alors que Bruges entre dans le top 4 et dépasse le Standard en montant sur le podium. Voici les compositions des deux équipes: