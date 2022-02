Les arbitres du week-end sont connus, avec Club Bruges - Antwerp en tête d'affiche

Nous ne sommes que mardi, mais il faut déjà se projeter sur la prochaine journée de championnat. Elle débutera dès vendredi avec le duel entre le Beerschot et Charleroi, sifflé par Mr Boucaut.

De Cremer sera au sifflet du match du leader unioniste qui reçoit Eupen. Erik Lambrechts sifflera le déplacement d'Anderlecht à OHL, alors que Visser lui devra diriger le choc du dimanche entre le Club de Bruges et l'Antwerp.

