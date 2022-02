Roman Yaremchuk après sa célébration : "Je voulais soutenir mon pays"

L'ancien joueur de La Gantoise a marqué hier en Ligue des Champions.

Hier en Ligue des Champions, le Benfica a partagé face à l'Ajax dans un match très plaisant (2-2). Alors que l'Ajax menait 1-2, c'est l'ex-Gantois Roman Yaremchuk (26 ans), monté en cours de jeu, suivait bien un ballon repoussé et égalisait (72e).

Après le but, il enlevait son maillot et arborait un tee-shirt noir avec le blason ukraininen, le Tryzub.

"Je voulais soutenir mon pays. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et j'ai peur de cette situation. Le club me soutient, ils m'ont parlé et ont voulu tout faire pour m'aider. Je les ai remerciés, mais pour l'instant tout va bien", a déclaré l'international ukrainien (34 sélections, 12 buts) au micro de CNN Portugal.