L'AC Milan et Saelemaekers laissent filer des points précieux dans la course au titre contre Udinese

L'AC Milan recevait l'Udinese ce vendredi soir en ouverture de la 27e journée de Serie A, et s'est embourbé dans la course au titre.

Milan a fait la mauvaise opération : le leader de Serie A a trébuché à domicile face à Udinese. Rafael Leao avait pourtant ouvert le score à la 29e pour les Rossoneri, qui comptent 3 points d'avance - mais désormais deux matchs de plus ! - par rapport à l'Inter Milan, son plus proche poursuivant. L'Udinese égalisera en seconde période via Udogie (66e, 1-1), et Maignan sauvera ses couleurs à plusieurs reprises, permettant à l'AC Milan d'éviter la défaite à domicile.

Avec ce résultat, Udine prend 4 points d'avance sur la zone rouge tandis que Milan se retrouve à portée de l'Inter Milan. Alexis Saelemaekers était sur le banc et est entré au jeu à la 65e.