Paul Pogba serait intéressé à l'idée de rejoindre le PSG

Le milieu de terrain français figure dans les petits papiers des Parisiens depuis maintenant plusieurs années.

Souvent critiqué à Manchester United, Paul Pogba pourrait bien vivre ses dernières semaines du côté d'Old Trafford. Alors que les Red Devils tentent toujours de le prolonger, Pogba figure depuis plusieurs années sur la shortlist du PSG. Et selon Nicolas Anelka, le milieu de terrain français ne serait pas contre l'idée de rejoindre le club de la capitale.

Au micro d'RMC hier soir, Anelka a révélé que le joueur de 28 ans prenait en considération l'intérêt du PSG. "Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu'il s'éclate et montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. J'ai discuté avec lui il y a six mois et il ne serait pas contre venir. S'il vient, on oubliera ses blessures et les gens verront que c'est un vrai talent."