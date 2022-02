L'entraîneur de Doku positive: "Si on est capable de répéter de telles performances..."

Rennes a mis la pression sur ses adversaires directs ce vendredi en s'imposant à Montpellier.

Avec une victoire sur la pelouse de Montpellier (4-2) ce vendredi en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, Rennes a grimpé provisoirement à la 4e place du classement. Un succès important pour l'entraîneur du club breton Bruno Génésio, qui voulait mettre la pression sur les concurrents de son équipe dans la course à l'Europe.

"C’était important de gagner. Tout d’abord, car on joue en premier donc c’est bien de gagner les matchs le vendredi. Un match difficile ici car c’est toujours difficile à Montpellier. Il y a des confrontations plutôt intéressantes pour nous samedi et dimanche. Maintenant, il reste beaucoup de matchs, mais si on est capable de répéter de telles performances, on peut être résolument optimiste", a analysé le coach de Rennes pour Prime Vidéo.