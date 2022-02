Saint-Etienne n'a pas démérité mais s'incline face au PSG

Les Stéphanois ont ouvert le score, mais c'est bien le PSG qui s'impose, 3-1.

Les Verts ont bien cru tenir le PSG en échec en début de rencontre. Les Stéphanois ont en effet ouvert le score via Bouanga au quart d'heure de jeu. Peu avant le retour aux vestiaires, le PSG a égalisé via Kylian Mbappé avec notamment une très belle passe décisive de Lionel Messi. En seconde période, les Parisiens ont fait la différence grâce à un second but de Kylian Mbappé et une réalisation de Danilo Pereira, grâce à une passe décisive du natif de Bondy. Le PSG compte donc seize points d'avance sur l'OGC Nice.