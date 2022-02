Kylian Mbappé dans un cercle très fermé : "Il reste Edinson Cavani"

Auteur d'un doublé lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne (3-1), samedi, le Français a inscrit ses 155e et 156e buts sous le maillot parisien, ce qui lui permet d'égaler Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place du classement des buteurs du club de la capitale.

Kylian Mbappé (23 ans, 24 matchs et 14 buts en L1 cette saison) vient d'égaler Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place du classement des buteurs du club de la capitale. Après la rencontre, le champion du monde est revenu sur cette performance et a évoqué le record détenu par Edinson Cavani (200 buts).

"Ibra, quand on sait ce qu'il a fait ici, c'est symbolique, je suis dans des standards élevés, dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler, s'il n'y a pas de gros problèmes, je vais arriver à le dépasser. Il reste Edi, on va voir comment ça va se passer. Etre le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus, on va voir ce qui va se passer", a déclaré l'attaquant parisien.

Pour rappel, Mbappé est en fin de contrat en juin.