Pascal Dupraz : "C'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouille"

Renversée après avoir ouvert le score, l'AS Saint-Etienne s'est logiquement inclinée face au Paris Saint-Germain (1-3) samedi à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1.

Malgré cette défaite qui met fin à une série de 4 matchs sans défaite, l’entraîneur de Saint-Étienne Pascal Dupraz était satisfait des siens au coup de sifflet final.

"Kylian Mbappé est exceptionnel. On le voit déclencher ses courses, et on ne peut que déplorer que ses défenseurs n'arrivent pas à le suivre. Aujourd'hui, c'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouille. Si j'ai des regrets ? Oui, que Mbappé, Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous (sourire)", a confié le technicien français devant les médias. "A 1-0, on peut marquer un deuxième but. On a gêné les Parisiens. On concède l'égalisation à la 44e minute, puis on encaisse deux buts en cinq minutes. On a mal géré la fin de première période et le début de la seconde", a conclu Dupraz déjà tourné vers la réception de Metz, un concurrent direct pour le maintien, dimanche prochain.