🎥 Le festival technique de Mikautadze contre Zulte

Le Géorgien a étalé tout son talent sur cette phase.

Seraing aura tout essayé face à Zulte, mais repart bredouille de son déplacement au Stade Arc-En-Ciel (1-0). Une défaite très dure à digérer et qui place encore plus les Métallos en tant que triste favori pour disputer les barrages et espérer se maintenir en Pro League.

Pourtant, le numéro 9 sérésien Georges Mikautadze (21 ans) a été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Déroutant, il s'est ménagé quelques occasions franches, et s'est offert un petit solo technique petit pont - roulette "à la Zizou". Un joueur qui va cruellement manquer à un Seraing déjà très peu inspiré cette saison, lorsqu'il repartira du côté du FC Metz...